Pier Silvio Berlusconi, violento schianto frontale in auto: terrore per l'ad Mediaset

Attimi di grande apprensione nella serata di mercoledì 10 giugno per Pier Silvio Berlusconi, rimasto coinvolto in un serio incidente stradale mentre stava facendo ritorno a casa dopo una giornata di lavoro negli uffici Mediaset di Cologno Monzese. Nonostante la violenza dello schianto, l'amministratore delegato del gruppo televisivo avrebbe riportato soltanto lievi conseguenze fisiche.

L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale che collega Villasanta ad Arcore. Secondo le prime ricostruzioni, Berlusconi si trovava al volante della propria automobile e procedeva regolarmente in coda al traffico quando una vettura proveniente dalla corsia opposta avrebbe improvvisamente perso il controllo durante una fase di accelerazione. L'auto, dopo aver invaso la carreggiata contraria, si è trovata di fronte al veicolo guidato dal numero uno di Mediaset. Lo scontro, sostanzialmente un frontale, è stato estremamente violento. L'urto ha devastato la parte anteriore dell'automobile di Berlusconi, provocando l'esplosione di tutti gli airbag e causando danni ingenti al mezzo.

Nonostante le immagini impressionanti e la severità dell'impatto, nessuna conseguenza per Pier Silvio Berlusconi: ne è uscito illeso. A risultare decisivo il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza del veicolo, insieme all'utilizzo della cintura di sicurezza, che hanno consentito di attenuare gli effetti dello schianto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno sottoposto Berlusconi ai controlli sanitari del caso. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato soltanto lievi ferite, senza particolari preoccupazioni dal punto di vista clinico.

Le condizioni dell'amministratore delegato di Mediaset sono infatti giudicate buone, tanto da non imporgli nessuno stop né cambi all'agenda. Tra gli appuntamenti più significativi la commemorazione del terzo anniversario della scomparsa del padre, Silvio Berlusconi, in programma questa sera - giovedì 11 luglio - nella sede di Mediaset. Un momento molto sentito per l'intero gruppo e per la famiglia Berlusconi, che riunirà collaboratori e dipendenti dell'azienda per ricordare la figura del fondatore del Biscione a tre anni dalla sua morte.