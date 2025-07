Emanuela Ruggeri, "666" tatuato sul braccio: dettagli inquientati

Sono ancora un mistero le cause della morte di Emanuela Ruggeri, il cui corpo è stato rinvenuto in via del Mandrione, a Roma, nascosto fra i cespugli. A lanciare l'allarme per la scomparsa, la mamma della 32enne. "Sono una mamma disperata - aveva scritto sui social - mia figlia Emanuela è scomparsa da Colli Aniene il 14 luglio alle 20.35. È alta un metro e 85, ha gli occhi marroni, un brillantino termico a destra del viso e anche un piercing a cerchietto sulla narice destra. Ha una piccola cicatrice sulla fronte. Quando era uscita di casa indossava una maglietta nera, leggings neri, ciabatte infradito maculate e una borsetta maculata. Aveva i capelli marroni e la corporatura robusta".

Poi domenica, la macabra scoperta. Nel tardo pomeriggio, un signore che portava a spasso il cane ha segnalato la presenza del corpo. La polizia, insieme alla scientifica, ha eseguito una serie di rilievi fino a notte fonda ma sarà necessaria l'autopsia per capire come sia morta. Al momento sembra che sul corpo non siano stati rilevati evidenti segni di violenza.