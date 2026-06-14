Meteo, Mario Giuliacci rivela: "L'alta pressione si scatena sull'Italia"

La prossima settimana si aprirà con condizioni meteo generalmente stabili, anche se non mancheranno gli ultimi segnali di una lieve instabilità atmosferica. Come riporta Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , a partire dalla metà della settimana, però, lo scenario cambierà in modo deciso: l’alta pressione si rafforzerà sull’Italia, dando il via a una fase di tempo stabile e soleggiato destinata a coinvolgere l’intera Penisola.

Già nel corso del weekend il caldo ha iniziato a farsi sentire, soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, ma la fase più intensa deve ancora arrivare. Tra lunedì 15 e martedì 16 giugno infiltrazioni di aria più fresca in quota potranno favorire la formazione di qualche isolato acquazzone pomeridiano sulle aree del Nord-Est, in particolare sui rilievi e nelle zone limitrofe. Si tratterà comunque di fenomeni brevi e localizzati, senza conseguenze significative sul quadro meteorologico generale. Sul resto del Paese continueranno a prevalere sole e assenza di precipitazioni, con temperature già elevate e in graduale aumento. La vera svolta è attesa da metà settimana, quando l’anticiclone intensificherà la propria presenza sul Mediterraneo centrale e sull’Italia.

L’espansione dell’alta pressione garantirà condizioni di stabilità diffuse, allontanando qualsiasi rischio di perturbazioni e favorendo un ulteriore incremento delle temperature. I valori termici saliranno in modo generalizzato da Nord a Sud, accompagnando il Paese verso una fase pienamente estiva. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni, clima caldo e assenza di piogge, con il picco dell’ondata di calore atteso nei giorni successivi.