Meteo, grandine e temporali a inizio settimana: ecco le aree colpite

Un inizio di settimana all'insegna della pioggia e dei temporali, almeno in alcune regioni d'Italia. Questo è quanto prevede con pochi margini d'errore il bollettino meteorologico degli esperti di 3bMeteo. La causa è legata alla persistente presenza dell'anticiclone delle Azzorre sull'Atlantico, una configurazione che continua a favorire la discesa di correnti fredde di origine artica verso l'Europa centro-occidentale, con effetti diretti anche sul nostro Paese.

La nuova settimana, spiegano gli esperti, si aprirà dunque con condizioni atmosferiche instabili e temperature inferiori alle medie del periodo, soprattutto al Nord. Una perturbazione rapida ma intensa attraverserà infatti diverse regioni settentrionali, portando con sé rovesci e temporali anche di forte intensità. Non si escludono grandinate e raffiche di vento, in particolare tra Liguria, Lombardia e Triveneto. Situazione più variabile invece su Piemonte ed Emilia Romagna.

Sul Centro Italia il maltempo interesserà soprattutto le regioni tirreniche, dove saranno possibili piovaschi e locali temporali, specie sull'alta Toscana. Fenomeni più sporadici attesi tra Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico potrà contare su schiarite più ampie. Al Sud, invece, la giornata di lunedì sarà caratterizzata da una nuvolosità meno compatta, concentrata soprattutto sulle aree tirreniche nelle prime ore del giorno. Altrove prevarrà il sole, con temperature in aumento. Previsti inoltre venti di Libeccio anche sostenuti sui bacini settentrionali e mari molto mossi.

Martedì il quadro meteorologico dovrebbe concedere una breve tregua. Gli ultimi fenomeni residui interesseranno il Nordest al mattino, ma con tendenza a rapido miglioramento. Sul resto del Paese domineranno condizioni più stabili: cieli poco nuvolosi sulle regioni tirreniche, maggiore variabilità lungo l'Appennino e tempo prevalentemente soleggiato sul versante adriatico e al Sud. Le temperature resteranno sostanzialmente stabili, mentre i venti occidentali continueranno a soffiare moderati, con qualche rinforzo.

La pausa però durerà poco. Già da mercoledì è previsto un nuovo peggioramento, con altra instabilità in movimento da ovest verso est. Al Nord torneranno possibili piovaschi sparsi, mentre al Centro saranno soprattutto le regioni tirreniche a fare i conti con nuove precipitazioni, in estensione nel pomeriggio anche verso l'Adriatico. Qualche rovescio potrà raggiungere anche Campania, Molise e Puglia settentrionale, oltre ad alcune aree della Basilicata. Atteso infine un calo delle temperature sulle regioni centrali.