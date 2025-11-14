Pd, a cena con Elly Schlein per salvare la sezione di Ponte Milvio

"Il Partito democratico nasce senza proprietà, Ds e Margherita decisero di non conferirgli i loro immobili. In tutta Italia nacquero così decine di fondazioni che detenevano la proprietà delle sezioni, ma dopo 20 anni la situazione era fuori controllo, con debiti accumulati, affitti non pagati: siamo arrivati a un passo da mettere all’asta l’intero patrimonio storico": a dirlo a Repubblica il tesoriere del Pd Michele Fina. Per salvare la storica sezione del partito comunista (ora circolo dem) di Ponte Milvio, i militanti dem del XV municipio hanno deciso di aiutare le federazioni locali attraverso una mobilitazione dal basso con tanto di raccolta fondi.

L'evento di crowdfunding, cioè di colletta, è stato organizzato in una pizzeria sulla Giustiniana, periferia nord di Roma. In poche settimane, come racconta Francesco Bei su Repubblica, sono riusciti a raccogliere i 50 mila euro necessari per l’acconto e ora proseguono la raccolta per pagare le rate del mutuo da 250 mila euro.