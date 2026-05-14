Patente auto, l'infrazione "killer": quando si può perdere il doppio dei punti

Una distrazione può costare cara a un neopatentato, portando addirittura alla perdita del doppio dei punti. Quando si supera l'esame di guida e si prende la patente, infatti, per i successivi tre anni, ogni infrazione commessa alla guida non costa i punti ordinari previsti dal Codice della strada, ma ne costa il doppio, come spiega Brocardi.it. Passando a un esempio concreto: chi ha la patente da meno di tre anni e viene sanzionato per una violazione che, a un conducente esperto, costerebbe 3 punti, ne perde 6. Una decurtazione da 5 diventa 10. Una da 8 può arrivare a 16. Un numero elevato se si considera che ogni neopatentato parte da un saldo di 20 punti.

A fregare non sono solo le violazioni più pericolose, come il sorpasso su doppia riga continua, ma anche e soprattutto le distrazioni quotidiane, che pure sono gravi, come il telefono tenuto in mano per qualche secondo, la cintura non allacciata, la distanza di sicurezza insufficiente, la distrazione a un incrocio. Se in un caso avvengono più infrazioni contemporaneamente, allora il Codice della Strada fissa un limite: possono essere decurtati al massimo 15 punti in una sola occasione. Tuttavia, se tra le violazioni contestate ce n'è una che comporta la sospensione o la revoca della patente, il tetto dei 15 punti salta del tutto: vengono sottratti tutti i punti previsti per ciascuna violazione, senza alcun limite.