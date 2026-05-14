Patente auto, l'infrazione "killer": quando si può perdere il doppio dei punti

Una distrazione può costare cara a un neopatentato, portando addirittura alla perdita del doppio dei punti. Quando si supera l'esame di guida e si prende la patente, infatti, per i successivi tre anni, ogni infrazione commessa alla guida non costa i punti ordinari previsti dal Codice della strada, ma ne costa il doppio, come spiega Brocardi.it. Passando a un esempio concreto: chi ha la patente da meno di tre anni e viene sanzionato per una violazione che, a un conducente esperto, costerebbe 3 punti, ne perde 6. Una decurtazione da 5 diventa 10. Una da 8 può arrivare a 16. Un numero elevato se si considera che ogni neopatentato parte da un saldo di 20 punti.
A fregare non sono solo le violazioni più pericolose, come il sorpasso su doppia riga continua, ma anche e soprattutto le distrazioni quotidiane, che pure sono gravi, come il telefono tenuto in mano per qualche secondo, la cintura non allacciata, la distanza di sicurezza insufficiente, la distrazione a un incrocio. Se in un caso avvengono più infrazioni contemporaneamente, allora il Codice della Strada fissa un limite: possono essere decurtati al massimo 15 punti in una sola occasione. Tuttavia, se tra le violazioni contestate ce n'è una che comporta la sospensione o la revoca della patente, il tetto dei 15 punti salta del tutto: vengono sottratti tutti i punti previsti per ciascuna violazione, senza alcun limite.
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In ogni caso, la decurtazione non può mai portare il saldo al di sotto dello zero: al massimo lo azzera. Non esiste il punteggio negativo. Azzerare il saldo, però, significa attivare automaticamente la procedura di revisione della patente. Altre limitazioni per i neopatentati riguardano le auto che possono guidare: è vietata la guida di autoveicoli con potenza specifica superiore a 75 kW per tonnellata di massa. Per i veicoli di categoria M1 - autovetture, incluse quelle elettriche e ibride plug-in - è previsto anche un limite di potenza massima pari a 105 kW. A questo si aggiungono i limiti di velocità specifici: non si possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali.