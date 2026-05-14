Andrea Sempio, "tutto nero e zitto": ragazze e droga, come si presentava in classe

Tutta la vita di Andrea Sempio setacciata ai raggi-x, gli inquirenti diretti dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone non tralasciano alcun dettaglio e, nell’ambito delle nuove indagini su di lui per il delitto di Chiara Poggi, hanno convocato anche alcuni ex-compagni di Sempio dell’Ipsia di Sannazzaro de’ Burgondi.

Da lì, la descrizione di un ragazzo tranquillo e taciturno: look “dark” con maniche e capelli lunghi, “sempre capelli lunghi”. “Per un professore era l’alunno perfetto, perché non parlava mai. Era molto taciturno”. La classe, tutti maschi, era divisa in due blocchi: “Un gruppo più aperto al dialogo che parlava di uscite in discoteca, motorini, ragazze. Un altro gruppo che non si addentrava in questi argomenti”. Sempio faceva parte di quest’ultimo. “Era abbastanza taciturno, se ne stava sempre in disparte. Una persona completamente piatta, apatica. Non si faceva notare per nulla. Non ho ricordo di episodi in negativo o positivo che lo hanno visto protagonista”.