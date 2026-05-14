Andrea Sempio, "tutto nero e zitto": ragazze e droga, come si presentava in classe

Tutta la vita di Andrea Sempio setacciata ai raggi-x, gli inquirenti diretti dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone non tralasciano alcun dettaglio e, nell’ambito delle nuove indagini su di lui per il delitto di Chiara Poggi, hanno convocato anche alcuni ex-compagni di Sempio dell’Ipsia di Sannazzaro de’ Burgondi.
Da lì, la descrizione di un ragazzo tranquillo e taciturno: look “dark” con maniche e capelli lunghi, “sempre capelli lunghi”. “Per un professore era l’alunno perfetto, perché non parlava mai. Era molto taciturno”. La classe, tutti maschi, era divisa in due blocchi: “Un gruppo più aperto al dialogo che parlava di uscite in discoteca, motorini, ragazze. Un altro gruppo che non si addentrava in questi argomenti”. Sempio faceva parte di quest’ultimo. “Era abbastanza taciturno, se ne stava sempre in disparte. Una persona completamente piatta, apatica. Non si faceva notare per nulla. Non ho ricordo di episodi in negativo o positivo che lo hanno visto protagonista”.
Garlasco, le nuove foto di Andrea Sempio e il mistero: chi è "Gabriele"?Un'altra bomba du Garlasco da Bugalalla Crime, la pagina youtube di Francesca Bugamelli che da alcuni mesi sta copre...
Un suo ex-compagno racconta: “Andavamo più che altro al cinema o al pub. Ma non eravamo soliti parlare di ragazze o di rapporti sentimentali in generale. Con le ragazze no, non era uno che prendeva l’iniziativa per quanto riguarda questi argomenti. Escludo al cento per cento che sarebbe in grado di fare quello che i giornali scrivono. Cioè compiere l’omicidio di Chiara Poggi”.
Anche sui vizi, i compagni di classe concordano: “Mai parlato di pornografia. Niente droghe o abuso di alcol, beveva semplicemente la birra. Credo di non averlo mai visto fumare”. Infine, la sua ex-ragazza, che racconta di un rapporto tranquillo. Lei gli mandava foto intime: “In più occasioni, anche senza che lui me lo chiedesse. La ritenevo una cosa del tutto normale in una coppia”.
Quarta Repubblica, Sempio: "Stasi l'ho visto in un locale. C'era anche Marco Poggi, cos'è successo dopo""Il primo interrogatorio, che in realtà era un sit, era stato molto blando perché avevano visto che c...
Nessun video intimo, però: “No, e non me l’ha mai chiesto”. I pm, poi, si concentrano su uno strano appunto trovato a casa del 38enne, datato 27 novembre 2022: “Andato a trovare la Mao (soprannome con cui si chiamavano da fidanzati, ndr). Non fu bellissimo. Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa”. Lei però spiega che probabilmente è legato al fatto che durante quell’incontro era fidanzata con un nuovo ragazzo e quindi “ero preoccupata, perché non volevo che ci vedessero in giro”.