Andrea Sempio e le corna, la clamorosa rivelazione della ex ai pm

A Garlasco i nuovi elementi a carico di Andrea Sempio fanno vacillare anche chi, fino a oggi, lo ha sempre difeso. E, a sorpresa, spunta una confessione inaspettata dall'ex-fidanzata del nuovo indagato, tal Federica. La ragazza, convocata in caserma, ammette: "Mi diceva che era stato sentito dai carabinieri e che gli aveva dato molto fastidio, perché si sentiva violato della sua privacy”. Quanto alla frase annotata nel diario di Sempio - ‘Si capiva che aveva paura le facessi qualcosa’ - la ragazza replica: “Io ero preoccupata, perché non volevo che ci vedessero in giro insieme dato che avevo una relazione con un altro”. Per Sempio, quindi, anche la delusione di non aver avuto "un'esclusiva" nel rapporto con quella che avrebbe dovuto essere la sua fidanzata.

Non solo, però, perché ora anche gli amici che sono sempre stati dalla sua parte, tra questi l'ex-compagno di scuola Paolo, vacillano: “Ora che fanno vedere tutte queste cose, dei dubbi ti vengono. Mi diceva: andiamo avanti, speriamo in bene”. Nessuno, però, sostiene di aver mai visto atteggiamenti violenti. “Ricordandolo come un ragazzo tranquillo, nessuno si aspettava una cosa del genere”. Tra novembre e gennaio i carabinieri hanno sentito diversi ex-studenti della quinta frequentata da Sempio all’Ipsia di Sannazzaro de’ Burgondi nell’anno scolastico 2006/07. Tutti hanno fornito lo stesso ritratto: ragazzo silenzioso, educato, senza scatti d’ira.