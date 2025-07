Maccarese, un cadavere in spiaggia: orrore all'alba e mistero fitto

Nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 28 luglio 2025, una passeggiata sul lungomare si è trasformata in una scena da incubo. A Maccarese, località balneare nel comune di Fiumicino, un uomo ha rinvenuto un corpo senza vita sulla spiaggia. Il tragico ritrovamento è avvenuto poco dopo le 7, mentre l’uomo, come di consueto, camminava lungo la battigia. È stato proprio lui ad allertare le autorità dopo essersi imbattuto nel cadavere, facendo scattare l’intervento dei carabinieri.

Il corpo è stato individuato in mare, di fronte allo stabilimento balneare “Lo Scoglio”, a circa mezzo chilometro a sud della Foce del Rio dei Tre Denari. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari della stazione locale per avviare i primi rilievi e avviare le indagini del caso. Gli inquirenti sono ora impegnati a comprendere le circostanze del decesso. Al momento, non sono emersi segni evidenti di violenza. Resta da chiarire se la persona sia deceduta sul posto o se, invece, il corpo sia stato trascinato a riva dalla corrente.