Praia a Mare, coprifuoco contro i maranza: stretta senza precedenti

A Praia a Mare non c'è spazio per i maranza. Il sindaco Antonino De Lorenzo, eletto con una lista civica di destra ed esponente di Fratelli d'Italia, ha firmato un'ordinanza che istituisce un coprifuoco notturno rivolto ai minori di 14 anni non accompagnati da adulti. Sarà valido fino al prossimo 30 settembre. In cosa consiste la misura? In pratica i ragazzini, tra le 00.30 e le 7.00, non potranno ostare, circolare o incontrarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo che siano coinvolti in attività comunali con la supervisione di adulti.

La decisione del sindaco è stata presa dopo una serie di episodi registrati nel centro turistico calabrese: schiamazzi notturni, vandalismo con monopattini elettrici, danneggiamento e persino aggressioni tra coetanei. Secondo De Lorenzo, c'è “necessità di tutela dell’incolumità fisica e psicologica dei minori”. Perciò, "nessun ragazzo sotto i 14 anni dovrebbe trovarsi da solo in giro a quell’ora”. Come riporta il Secolo d'Italia, le sanzioni previste sono di 100 euro per i minori sorpresi da soli in strada e di 250 euro per i genitori o tutori ritenuti responsabili. In caso di recidiva, le multe aumentano del 50% e può essere imposta l’esclusione da eventi pubblici.