Eitan Bondì e gli spari all'Anpi: "Nessun movente politico né legami con la Brigata ebraica"

Il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Eitan Bondì, il 21enne fermato per aver sparato con una pistola ad aria compressa a due attivisti dell'Anpi lo scorso 25 aprile a Roma, a margine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Lo conferma l'avvocato Cesare Gai al termine dell'atto istruttorio. Il giudice ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate. Bondì davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha reso alcune dichiarazioni spontanee per scusarsi di quanto compiuto e negare qualsiasi movente politico o legami con la Brigata Ebraica. "Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole - ha sostanzialmente detto l'indagato secondo quanto riferito dai suoi difensori, gli avvocati Gai e Gianluca Tognozzi -. Mi vergogno di quanto ho fatto ed esprimo solidarietà verso le persone ferite e verso chi si è sentito offeso dal mio gesto".

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Nell'ordinanza emessa dal giudice si parla di gesto "del tutto irrazionale" senza un sostanziale movente. "Voglio specificare che non faccio parte di nessun gruppo - ha proseguito il 21enne -. Non ci sono moventi politici e ideologici dietro il mio gesto: non ho nessun legame con la Brigata Ebraica e non l'ho mai rivendicato". Dal canto loro i difensori, lasciando il carcere di Regina Coeli, hanno spiegato che il loro assistito "non si sa dare una ragione del gesto compiuto. Non c'è una ragione per quello che è accaduto e non può essere giustificato in alcun modo".

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Gai ha aggiunto che "nel corso delle dichiarazioni spontanee Bondì ha manifestato un senso reale di resipiscenza". Per quanto riguarda l'arma utilizzata per ferire due attivisti "già ai poliziotti Bondì aveva detto di esserne sbarazzato gettandola in un cassonetto. Lui comunque ha spiegato di non averla modificata o potenziata. Ora saranno necessari accertamenti tecnici per capire la potenzialità della pistola. Anche per noi della difesa sarebbe importante ritrovarla".

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