Mario Tozzi, lite con Roberto Burioni: "Una mer***", "Io li mangio con gusto"

Volano stracci, a distanza, tra Mario Tozzi e Roberto Burioni. Al centro, un fatto di cronaca: la morte di un cacciatore, travolto da cinque elefanti durante una spedizione. "Purtroppo la caccia è questa m**** qui. Spiace sempre per una morte, ma i cacciatori non dicono sempre che è uno sport? Questo qui ha perso", è il post diffuso su X dal geologo e conduttore di Rai3 a cui le repliche non si sono fatte attendere. Tra queste quella di Roberto Burioni, virologo e ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa. "Scusa ma a ragionare così allora anche l'alpinismo sarebbe una m* perché ogni tanto qualcuno ci lascia la pelle. Premesso che della caccia NON ME NE FREGA NIENTE, a me pare un atteggiamento più ideologico che science-based". E ancora, Tozzi: "A Robè, ma leggiti almeno Bekoff, De Waal e Safina, e magari pure Lorenz. Individui. Gli animali sono individui, ciascuno diverso dagli altri, ciascuno prodotto di cultura di specie. Proprio come noi. Te lo dico io: studia!".

Da lì il dibattito si è inasprito: "A Mariè i fanatici che mescolano scienza e ideologia già ci hanno rovinato nel 1987 con il nucleare, da quella volta mi stanno antipatici anche se parlano di caccia. Gli animali saranno individui, ma me li mangio con gusto e senza rimorso".