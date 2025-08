Falconara, ritrovato in casa dopo 2 giorni con una freccia conficcata in testa

Una vicenda agghiacciante, quella che arriva da una casa tra i confini comunali di Falconara e Ancona. Un uomo di 64 anni è stato trovato ieri mattina, domenica 3 agosto, in condizioni disperate all’interno della propria abitazione, dopo che i suoi familiari, residenti fuori zona, avevano tentato invano di contattarlo telefonicamente per due giorni consecutivi.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a una scena drammatica: l’uomo era rimasto per circa 48 ore disteso nel letto, con una freccia conficcata nel capo, scagliata da una balestra che custodiva in casa. Preoccupati per il silenzio prolungato, i parenti avevano deciso di contattare il numero di emergenza 112. L’allarme ha attivato l’intervento congiunto dei carabinieri, dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, inclusa un'automedica e un equipaggio della Croce Gialla di Falconara.

Non ottenendo risposta alla porta, i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso. Una volta entrati nella camera da letto, i soccorritori hanno trovato il 64enne steso sul materasso, ancora vivo e cosciente, ma in condizioni gravissime. Una freccia gli trafiggeva la testa da parte a parte, "scoccata dalla sua balestra".

Il dardo ha causato ferite gravissime e le operazioni di soccorso sono state complesse, proprio perché la freccia era ancora conficcata nel cranio. L’uomo è stato immediatamente trasferito all’ospedale regionale di Torrette, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico ad altissimo rischio per rimuovere la freccia. L’operazione, durata diverse ore, ha avuto esito positivo dal punto di vista tecnico, ma le condizioni del paziente restano estremamente critiche. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione, con prognosi riservata.

Intanto, i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si escludono né un tragico incidente né un gesto volontario dettato dalla disperazione. "L’appartamento ora è sotto sequestro" per consentire tutti gli accertamenti necessari.