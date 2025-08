Ponte sullo Stretto, oltre 47mila interazioni: boom sui social

Oltre 47 mila interazioni oggi, mercoledì 6 agosto, con la parola chiave Ponte sullo Stretto sui social. E positivo, con una percentuale del 67,7% l'instant sentiment generato in giornata dalla novità annunciata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Al 32,3% il sentiment negativo. Lo rileva l'ultimo report di Arcadia. Nelle scorse ore il Cipess, comitato interministeriale, ha approvato il progetto definitivo, con grande soddisfazione del vicepremier, che ha dichiarato: "Se si parte come si sta partendo, l'obiettivo dell'attraversamento tra il 2032 e il 2033 è quello che i tecnici prevedono".

Il via libera al progetto è stato salutato con entusiasmo anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato di "un’infrastruttura dai tanti primati, a partire da quello che lo renderà il ponte sospeso a campata unica più lungo del mondo. Ma il progetto non si limita alla costruzione del ponte in senso stretto. Sono previsti infatti oltre 40 chilometri di raccordi stradali e ferroviari per connettere l’infrastruttura".