Libero logo
Almasri
Gaza
Dazi
Garlasco

Di tendenza

Costa Smeralda, 20enne morto sullo yacht: wc chimico, una fine atroce

venerdì 8 agosto 2025
Costa Smeralda, 20enne morto sullo yacht: wc chimico, una fine atroce

1' di lettura

Un cadavere è stato ritrovato su uno yacht nella Marina di Portisco, alle porte della Costa Smeralda. Si tratta di un giovane con un'età stimata di circa 20 anni. Il ritrovamento, a bordo di un’imbarcazione ormeggiata nel porticciolo turistico, in territorio di Olbia, è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 8 agosto. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono subito giunte le forze dell’ordine. Stando a quanto trapelato, a uccidere il giovane sarebbero state le esalazioni fuoriuscite dal wc chimico dello yacht ormeggiato in banchina.

La motivazione del decesso è stata confermata anche dai medici del 118 giunti sul luogo al momento del ritrovamento del cadavere. Intanto, gli agenti della polizia di Stato e della sezione scientifica indagano sul caso insieme ai vigili del fuoco del nucleo batteriologico, chiamati a verificare ulteriormente quanto accaduto a bordo dell'imbarcazione. Al lavoro anche la Guardia costiera. L’episodio richiama l’attenzione sulla sicurezza e sulla manutenzione degli impianti di bordo. Intanto, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e verificare eventuali responsabilità.

Una finestra sul mistero: il giallo di Aurora Maniscalco

Alcune dichiarazioni contrastanti, il ritardo nell’avvisare i familiari, le liti frequenti, un aborto avvenuto app...

La tragedia in Costa Smeralda Gaia uccisa, chi è la tedesca che l'ha travolta: "Già a casa", Italia indignata

Coppia! Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, passione sfrenata: ecco dove li hanno beccati

Fuori controllo Arzachena, uccide il padre a bastonate davanti ai carabinieri

tagcosta smeralda

La tragedia in Costa Smeralda Gaia uccisa, chi è la tedesca che l'ha travolta: "Già a casa", Italia indignata

Coppia! Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, passione sfrenata: ecco dove li hanno beccati

Fuori controllo Arzachena, uccide il padre a bastonate davanti ai carabinieri

ti potrebbero interessare

498x299

Gaia uccisa, chi è la tedesca che l'ha travolta: "Già a casa", Italia indignata

512x289

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, passione sfrenata: ecco dove li hanno beccati

Lorenzo Pastuglia
311x176

Arzachena, uccide il padre a bastonate davanti ai carabinieri

1024x579

Costa Smeralda, terrore-vip: maxi-incendio, ville e hotel di lusso in pericolo