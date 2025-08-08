Costa Smeralda, 20enne morto sullo yacht: wc chimico, una fine atroce

Un cadavere è stato ritrovato su uno yacht nella Marina di Portisco, alle porte della Costa Smeralda. Si tratta di un giovane con un'età stimata di circa 20 anni. Il ritrovamento, a bordo di un’imbarcazione ormeggiata nel porticciolo turistico, in territorio di Olbia, è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 8 agosto. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono subito giunte le forze dell’ordine. Stando a quanto trapelato, a uccidere il giovane sarebbero state le esalazioni fuoriuscite dal wc chimico dello yacht ormeggiato in banchina.

La motivazione del decesso è stata confermata anche dai medici del 118 giunti sul luogo al momento del ritrovamento del cadavere. Intanto, gli agenti della polizia di Stato e della sezione scientifica indagano sul caso insieme ai vigili del fuoco del nucleo batteriologico, chiamati a verificare ulteriormente quanto accaduto a bordo dell'imbarcazione. Al lavoro anche la Guardia costiera. L’episodio richiama l’attenzione sulla sicurezza e sulla manutenzione degli impianti di bordo. Intanto, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e verificare eventuali responsabilità.