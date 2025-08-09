Padova, 19enne violentata in una caserma abbandonata dal branco di tunisini

Ancora una violenza sessuale.Una ragazza marocchina di 19 anni, insieme a un amico algerino, aveva cercato riparo per la notte all’interno di un’ex caserma dismessa a Padova. L’8 luglio, però, quella che doveva essere una sistemazione di fortuna si è trasformata in un incubo: due uomini tunisini, che si trovavano nello stabile insieme a un loro connazionale, l’avrebbero aggredita e violentata.

Dopo settimane di indagini, la polizia di Padova ha rintracciato e arrestato i tre sospettati, tutti con precedenti penali. Per due di loro, le accuse riguardano la violenza sessuale di gruppo, mentre il terzo è ritenuto complice.

Quella notte, in via Sorio, alcuni residenti avevano dato l’allarme dopo aver udito delle grida provenire dall’ex caserma Allegri, un edificio dell’aeronautica militare abbandonato da anni. I testimoni hanno riferito di aver riconosciuto anche le urla disperate di una donna.