Padova, 19enne violentata in una caserma abbandonata dal branco di tunisini

sabato 9 agosto 2025
Ancora una violenza sessuale.Una ragazza marocchina di 19 anni, insieme a un amico algerino, aveva cercato riparo per la notte all’interno di un’ex caserma dismessa a Padova. L’8 luglio, però, quella che doveva essere una sistemazione di fortuna si è trasformata in un incubo: due uomini tunisini, che si trovavano nello stabile insieme a un loro connazionale, l’avrebbero aggredita e violentata.

Dopo settimane di indagini, la polizia di Padova ha rintracciato e arrestato i tre sospettati, tutti con precedenti penali. Per due di loro, le accuse riguardano la violenza sessuale di gruppo, mentre il terzo è ritenuto complice.

Quella notte, in via Sorio, alcuni residenti avevano dato l’allarme dopo aver udito delle grida provenire dall’ex caserma Allegri, un edificio dell’aeronautica militare abbandonato da anni. I testimoni hanno riferito di aver riconosciuto anche le urla disperate di una donna.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato soltanto la 19enne e il suo amico di 22 anni, ancora scossi, all’interno dell’edificio fatiscente. Grazie alle testimonianze e alle successive verifiche, gli investigatori hanno identificato il gruppo dei presunti responsabili, arrestando i tre uomini con le accuse di violenza sessuale di gruppo, rapina e minacce, in concorso.

Padova, viene rilasciato? Stupra subito una ragazza: orrore di un tunisino

Maturità, dallo straniero impreparato all'italiano contestatore: perché è sotto attacco

Padova, studente rifiuta di fare l'orale di Maturità ma viene promosso

Da Modì a Picasso fino a Mirò: tornano i colori della modernità

