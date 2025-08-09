Padova, 19enne violentata in una caserma abbandonata dal branco di tunisini

Ancora una violenza sessuale.Una ragazza marocchina di 19 anni, insieme a un amico algerino, aveva cercato riparo per la notte all’interno di un’ex caserma dismessa a Padova. L’8 luglio, però, quella che doveva essere una sistemazione di fortuna si è trasformata in un incubo: due uomini tunisini, che si trovavano nello stabile insieme a un loro connazionale, l’avrebbero aggredita e violentata.
Dopo settimane di indagini, la polizia di Padova ha rintracciato e arrestato i tre sospettati, tutti con precedenti penali. Per due di loro, le accuse riguardano la violenza sessuale di gruppo, mentre il terzo è ritenuto complice.
Quella notte, in via Sorio, alcuni residenti avevano dato l’allarme dopo aver udito delle grida provenire dall’ex caserma Allegri, un edificio dell’aeronautica militare abbandonato da anni. I testimoni hanno riferito di aver riconosciuto anche le urla disperate di una donna.
Legnago, ronde di islamici marocchini: il caso scuote il VenetoPrima Piacenza, poi Legnago, in Veneto. Le ronde islamiche arrivano fino alla provincia veneta. Muniti della sola firma ...
Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato soltanto la 19enne e il suo amico di 22 anni, ancora scossi, all’interno dell’edificio fatiscente. Grazie alle testimonianze e alle successive verifiche, gli investigatori hanno identificato il gruppo dei presunti responsabili, arrestando i tre uomini con le accuse di violenza sessuale di gruppo, rapina e minacce, in concorso.