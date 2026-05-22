Sub morti alle Maldive, il marito di Monica Monfalcone sbotta: "Illazioni"

"Io non voglio che mia figlia, mia moglie e gli altri subacquei muoiano ogni giorno nelle ipotesi degli altri.Erano un gruppo affiatato ed esperto, con solo uno scopo: proteggere la natura. Prima di parlare, rispettate le cose oggettive, guardate chi erano fino in fondo, lo sai da quello che hanno fatto. Leggete i curriculum". Lo dice a LaPresse Carlo Sommacal, marito della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal, decedute durante un'immersione scientifica alle Maldive.

Nelle ore in cui i corpi delle cinque vittime viaggiano per tornare in Italia, con il rientro previsto domani, il marito della biologa e docente ripercorre i riconoscimenti e gli attestati arrivati in questi giorni di cordoglio, che raccontano gli anni di studio e di impegno, il lavoro per la ricerca, come quello del presidente internazionale della Società scientifica di tecniche subacquee, che le aveva conferito il Tridente d'oro pochi mesi fa.

"Erano esperti. Mia moglie era una sirena, una persona col sole negli occhi. Ha pubblicato su Nature, ricevuto il Tridente d'oro. Quella grotta in cui sono andati è un museo del mare. Su cos'è successo lì ne hanno dette di tutti i colori, ma sono illazioni. Non voglio che muoiano ogni giorno", ripete Sommacal, che per dare un'idea del livello di preparazione sottolinea che si può guardare il curriculum della moglie, disponibile online in una versione aggiornata nel 2019.