Garlasco, Stefania Cappa querela Antonio De Rensis: "Travalicati i limiti"

Altra guerra sul delitto di Garlasco. Stefania Cappa agirà nei confronti dell'avvocato Antonio De Rensis. Lo rendono noto gli avvocati Gabriele Casartelli, Antonio Marino e Valeria Mattica in riferimento alle dichiarazioni andate in onda ieri sera nella trasmissione tv Ore 14 Sera da parte di uno dei legali di Alberto Stasi. "L'avvocato Antonio De Rensis ha impropriamente utilizzato un servizio pubblico per rivolgere affermazioni gravemente lesive della reputazione personale e professionale dell'avvocata Stefania Cappa, nonché della sua famiglia, con toni e modalità che travalicano ampiamente i limiti del lecito confronto, in aperto contrasto con il decoro e con i doveri che devono sempre improntare l'esercizio della professione forense".

Per questo, tramite i propri legali, la cugina di Chiara Poggi comunica che "agirà nei confronti dell'avvocato De Rensis nelle competenti sedi, sia penali sia civili sia disciplinari, a tutela dei propri diritti e della propria reputazione". Il riferimento, appunto, è a quanto detto da De Rensis nello studio di Milo Infante.