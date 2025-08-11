Fano, dopo la festa in 100 con vomito e diarrea: tra gli invitati anche Matteo Ricci

Una serata finita male, tra mal di pancia, vomito e diarrea. A Fano, alla Villa Piccinetti, si è svolta la tradizionale festa dove erano presenti anche i candidati alle prossime elezioni regionali delle Marche, il dem Matteo Ricci e la grillina Marta Ruggeri. Loro, per fortuna, non hanno avvertito problemi di stomaco. E, come riporta il Messaggero, sono tornati a casa senza ripercussioni sgradite. Ma per un centinaio di partecipanti - in totale erano 800 - la serata si è presto trasformata in un incubo. "Lo stesso nostro personale: 36 camerieri, i cuochi, i miei figli, che hanno consumato lo stesso cibo, non hanno accusato alcun malessere. Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto e faremo di tutto perché quanto si è verificato non si ripeta più", il commento della proprietaria del ristorante Antonella Piccinetti, che non ha nascosto tutta la sua disperazione.

A tutti i partecipanti è stato servito lo stesso menù: antipasto di carne salata con verdure, primo con involtino di pasta con rape e secondo con fettine di arista di maiale con patate. Il giorno dopo sono comparse le prime lamentele con sintomi di mal di pancia e ripetute scariche diarroiche. Come spiega Open, qualcuno ha persino dovuto rinunciare alla vacanza del giorno successivo per non allontanarsi troppo dal bagno.