Fano, dopo la festa in 100 con vomito e diarrea: tra gli invitati anche Matteo Ricci

Una serata finita male, tra mal di pancia, vomito e diarrea. A Fano, alla Villa Piccinetti, si è svolta la tradizionale festa dove erano presenti anche i candidati alle prossime elezioni regionali delle Marche, il dem Matteo Ricci e la grillina Marta Ruggeri. Loro, per fortuna, non hanno avvertito problemi di stomaco. E, come riporta il Messaggero, sono tornati a casa senza ripercussioni sgradite. Ma per un centinaio di partecipanti - in totale erano 800 - la serata si è presto trasformata in un incubo. "Lo stesso nostro personale: 36 camerieri, i cuochi, i miei figli, che hanno consumato lo stesso cibo, non hanno accusato alcun malessere. Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto e faremo di tutto perché quanto si è verificato non si ripeta più", il commento della proprietaria del ristorante Antonella Piccinetti, che non ha nascosto tutta la sua disperazione.
A tutti i partecipanti è stato servito lo stesso menù: antipasto di carne salata con verdure, primo con involtino di pasta con rape e secondo con fettine di arista di maiale con patate. Il giorno dopo sono comparse le prime lamentele con sintomi di mal di pancia e ripetute scariche diarroiche. Come spiega Open, qualcuno ha persino dovuto rinunciare alla vacanza del giorno successivo per non allontanarsi troppo dal bagno.
Intanto non sono mancate richieste di rimborso per l'importo di 40 euro richiesto per la cena. Il mistero, però, rimane. Perché solo 100 persone su 800 hanno accusato disturbi, pur avendo tutti consumato gli stessi alimenti? Le cause dell’intossicazione sono ancora da chiarire.