Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Investita e uccisa a Milano: fermati 4 minorenni

martedì 12 agosto 2025
Investita e uccisa a Milano: fermati 4 minorenni

1' di lettura

A Milano, nel quartiere Gratosoglio, quattro giovanissimi, tutti minori di 14 anni (tre ragazzini e una bambina), sono stati fermati dalla Polizia locale come responsabili dell’incidente che ha causato la morte di Cecilia De Astis, 71 anni, investita mentre camminava in via Saponaro. I ragazzi, a bordo di un’auto rubata, una Citroen Ds4 bianca, hanno travolto la donna e sono fuggiti a piedi, abbandonando il veicolo dopo lo schianto contro un cartello stradale.

Investita e uccisa a Milano: chi c'era a bordo dell'auto impazzita, caccia al pirata

Una donna di 72 anni è stata investita e uccisa oggi a Milano da un'auto con targa francese che si è d...

L’auto risultava rubata la notte precedente a turisti francesi in visita a Milano.Le indagini, condotte con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso chiaramente i responsabili, hanno permesso di individuare i quattro minori. Il pubblico ministero Enrico Pavone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso, un reato che prevede l’arresto in flagranza. Attualmente, sono in corso le identificazioni e le perquisizioni per chiarire ulteriormente le responsabilità dei giovani coinvolti.La tragedia ha sconvolto il quartiere, dove Cecilia, pensionata ed ex operaia tessile, era conosciuta e apprezzata. L’incidente, avvenuto poco prima di mezzogiorno, ha visto la donna falciata mentre si trovava su un’area verde, colpita dall’auto che viaggiava a grande velocità. 

Donna investita a Milano, il dettaglio sulla baby gang: "Dove sono scappati"

Cecilia De Astis, 71 anni, è stata travolta e uccisa a Milano da un’auto pirata guidata da quattro giovanis...

Le indagini Milano, donna investita: alla guida un minorenne di 13 anni

Investita e uccisa Milano, chi sono i 4 minori fermati per la morte di Cecilia De Astis: "Non imputabili"

Il caso Investita e uccisa a Milano: perquisizioni in un campo rom, dove hanno trovato i minori

taginvestitamilano

Le indagini Milano, donna investita: alla guida un minorenne di 13 anni

Investita e uccisa Milano, chi sono i 4 minori fermati per la morte di Cecilia De Astis: "Non imputabili"

Il caso Investita e uccisa a Milano: perquisizioni in un campo rom, dove hanno trovato i minori

ti potrebbero interessare

1400x933

Milano, donna investita: alla guida un minorenne di 13 anni

1400x933

Milano, chi sono i 4 minori fermati per la morte di Cecilia De Astis: "Non imputabili"

1400x933

Investita e uccisa a Milano: perquisizioni in un campo rom, dove hanno trovato i minori

1400x933

Donna investita a Milano, il dettaglio sulla baby gang: "Dove sono scappati"