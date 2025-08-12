Investita e uccisa a Milano: fermati 4 minorenni

A Milano, nel quartiere Gratosoglio, quattro giovanissimi, tutti minori di 14 anni (tre ragazzini e una bambina), sono stati fermati dalla Polizia locale come responsabili dell’incidente che ha causato la morte di Cecilia De Astis, 71 anni, investita mentre camminava in via Saponaro. I ragazzi, a bordo di un’auto rubata, una Citroen Ds4 bianca, hanno travolto la donna e sono fuggiti a piedi, abbandonando il veicolo dopo lo schianto contro un cartello stradale.

Una donna di 72 anni è stata investita e uccisa oggi a Milano da un'auto con targa francese che si è d...

L’auto risultava rubata la notte precedente a turisti francesi in visita a Milano.Le indagini, condotte con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso chiaramente i responsabili, hanno permesso di individuare i quattro minori. Il pubblico ministero Enrico Pavone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso, un reato che prevede l’arresto in flagranza. Attualmente, sono in corso le identificazioni e le perquisizioni per chiarire ulteriormente le responsabilità dei giovani coinvolti.La tragedia ha sconvolto il quartiere, dove Cecilia, pensionata ed ex operaia tessile, era conosciuta e apprezzata. L’incidente, avvenuto poco prima di mezzogiorno, ha visto la donna falciata mentre si trovava su un’area verde, colpita dall’auto che viaggiava a grande velocità.