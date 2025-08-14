Anti-abusivi, arriva un altro giro di vite per fermare chi occupa case

La notizia arriva da Torino : nel quartiere Aurora, quattro persone approfittano delle vacanze all’estero del proprietario di un immobile e lo occupano. Avvertito dai vicini di casa, messi in allarme dal trambusto, l’interessato riesce a fare intervenire i carabinieri, che immediatamente liberano l’appartamento e portano in questura gli abusivi. Fino a poco fa ci sarebbero voluti due anni, nella migliore delle ipotesi.

Pronti via, l’appartamento occupato abusivamente viene sgomberato in una giornata. Giorgia Meloni esulta: «Il nuovo decreto sicurezza trasforma le parole in fatti contro i ladri di case». Si compiace anche il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni: «È una norma fortemente voluta dal ministro Piantedosi e dalla Lega a difesa dei soggetti più deboli. È una delle ragioni principali per cui ha senso avere un governo di centrodestra».

Da quando c’è la nuova norma, avviene tutto in mezza giornata: denuncia, immediato intervento delle forze dell’ordine, recupero dell’immobile, ripristino del diritto di proprietà con la riassegnazione della casa, fermo degli autori del reato, che rischiano una pena dai due ai sette anni in base all’articolo 634 bis del codice penale, che ha appunto inserito un nuovo reato, l’occupazione di immobile destinato a domicilio altrui. «Il decreto sicurezza è la legge simbolo di questo governo», chiosa Molteni: «Dicevano che è una legge liberticida e che realizza una torsione antidemocratica, è semplicemente la salvezza dei cittadini e il ripristino dello Stato di diritto». Senza il passaggio attraverso la magistratura, che prima era necessario e rallentava i tempi e invece oggi interviene dopo, entro quarantottore, per convalidare lo sgombero. In effetti, difficile immaginare che con un esecutivo di sinistra sarebbe mai potuto accadere qualcosa di simile.

Torino però è solo il caso più recente: da che la legge è operativa, è stata applicata già qualche decina di volte. Come del resto un’altra disposizione introdotta dal decreto sicurezza che insiste contro la cosiddetta microcriminalità, la cosiddetta norma anti-maranza, ovverosia il Daspo nei confronti di individui segnalati e con precedenti penali che vieta loro l’ingresso nelle stazioni e nelle metropolitane, in attesa di un provvedimento di conferma da parte dell’autorità giudiziaria.

Ma le novità non finiscono qui. Nel corso dei prossimi due anni di legislatura infatti il decreto sicurezza potrebbe raddoppiare, su spinta della Lega. Molteni ci sta lavorando. Alle suddette norme contro le occupazioni e i furti in metropolitana, e alle altre della prima versione del provvedimento, che ha introdotto i reati di blocco stradale e rivolta in carcere, la possibilità di detenere le madri condannate con i figli di meno di un anno, che prima venivano liberate, in istituti appositi nonché il divieto di vendita della cannabis light, potrebbero essere aggiunti tre nuove leggi.