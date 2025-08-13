Libero logo
Torino, va in vacanza? Gli occupano casa: arrestati col dl Sicurezza

mercoledì 13 agosto 2025
1' di lettura

A Torino quattro ragazzi - tre marocchini e una italiana - si sono introdotti abusivamente in un appartamento di corso Brescia - nel quartiere Aurora - e hanno occupato la casa approfittando dell'assenza dei proprietari, in vacanza. Il proprietario, contattato da un suo vicino, ha avvertito i carabinieri che sono arrivati sul posto e li hanno arrestati per "occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”.

Ai militari hanno raccontato che sapevano che la casa era vuota e volevano restarci fino al ritorno del proprietario. Ma, per fortuna, gli agenti non sono cascati nel tranello. Il pronto intervento delle forze dell'ordine è stato possibile grazie all’articolo 634 bis del codice penale, introdotto quattro mesi fa con il Decreto Sicurezza voluto dal governo Meloni. La pena prevista è una reclusione dai due ai sette anni.

"Ancora una volta grazie al Decreto Sicurezza voluto dalla Lega e dal Governo un occupato abusivamente e illegalmente a Torino, mentre il proprietario era in vacanza, è stato sgomberato in tempo zero e restituito immediatamente al titolare grazie all'intervento dei carabinieri". Così il sottosegretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni sui suoi canali sociali. "Sgombero immediato, stop ai ladri di case e tutela della proprietà privata - ha aggiunto -. Questo è il decreto sicurezza, contrastato a sinistra e fortemente voluto dalla Lega".

