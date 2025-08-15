Comazzo, "impatto devastante con l'acqua": morto un 16enne

Il giovane, che si trovava con amici, si è lanciato in acqua ma non è più riemerso. Secondo i testimoni, potrebbe aver subito un malore o un "impatto devastante" con la superficie del fiume. Un passante, notando l’accaduto, ha allertato i soccorsi.Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Lodi, supportati dall’elicottero Drago proveniente da Malpensa. Le ricerche, condotte sia da terra che dall’alto, sono durate circa un’ora. Verso le 19, il ragazzo è stato individuato su una lingua di sabbia, ma non è chiaro se sia riuscito a raggiungere la riva da solo o con l’aiuto degli amici che hanno tentato di salvarlo. Recuperato in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è deceduto poche ore dopo. Il sindaco di Comazzo, Marco Pavese, ha espresso profondo cordoglio: “È una tragedia che ci colpisce molto e che lascia senza parole. Il divieto di balneazione c’è e bisogna farlo sempre rispettare. Spero che sia l’ultima volta che accade una tragedia simile.”