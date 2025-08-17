Pippo Baudo, le mogli, i figli e il "momento di follia": il lato privato

Pippo Baudo, icona della televisione italiana, scomparso il 16 agosto a 89 anni, ha avuto una vita sentimentale ricca e complessa, segnata da relazioni significative che hanno influenzato la sua esistenza personale e professionale. Durante un’intervista con Maurizio Costanzo nel 2018, Baudo descrisse l’amore come un momento di “follia” che unisce due persone in una sola, riflettendo sul profondo affetto dato e ricevuto da compagne, mogli e figli. Padre di Alessandro e Tiziana, Baudo è stato anche nonno di tre nipoti: Sean, Nicholas e Nicole.La sua prima relazione importante fu con Mirella Adinolfi, madre di suo figlio Alessandro, nato nel 1962. Baudo, allora 25enne, amava profondamente Mirella, ma la loro storia era complicata dal fatto che lei fosse già sposata e madre di due figli. La gravidanza fu inaspettata e, a causa delle leggi dell’epoca, Baudo non poté riconoscere subito il figlio.