Katia Ricciarelli-choc: "Pippo Baudo non è stato il mio grande amore"

lunedì 19 gennaio 2026
In una lunga intervista a La Stampa, Katia Ricciarelli ha confessato, in modo spiazzante, che Pippo Baudo non è stato il grande amore della sua vita. La Ricciarelli è entrata senza esitazione alcuna nei capitoli più intimi della propria storia. La cantante ha spiegato che il sentimento più travolgente è legato a un collega spagnolo: "Il grande amore è stato Carreras perché eravamo giovani, entrambi 23 anni quando è cominciata, e c’era attrazione fisica e passione". Nonostante le strade diverse, tra i due è rimasta una profonda stima: "Noi due, anche se no ci vediamo mai, abbiamo sempre un bellissimo rapporto."

Parlando poi del matrimonio con il volto simbolo della Rai, l’artista ha riconosciuto l’importanza di quell’unione durata a lungo: "Con Baudo non ha funzionato, ma siamo comunque stati insieme per diciotto anni". Dopo la scomparsa del presentatore, Ricciarelli ha chiarito il senso del suo dispiacere, legato al silenzio sulle sue condizioni: "Ho semplicemente detto che mi sono offesa di non essere stata informata che stava male, anzi che stava morendo".

Nel ripercorrere il passato, il soprano ha ricordato anche un flirt con Alberto Sordi, confessando di essersi lasciata conquistare più dal fascino del personaggio che dall’uomo. Guardando al futuro, Katia ha infine espresso il desiderio su come vorrebbe essere ricordata dal pubblico e dalle persone che l’hanno conosciuta: "Vorrei essere ricordata come la Katia. L’artista va bene. Ma chi mi conosce sa che sono sempre stata attenta alle persone", ha concluso Katia Ricciarelli.

katia ricciarelli
pippo baudo

