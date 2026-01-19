Katia Ricciarelli-choc: "Pippo Baudo non è stato il mio grande amore"

In una lunga intervista a La Stampa, Katia Ricciarelli ha confessato, in modo spiazzante, che Pippo Baudo non è stato il grande amore della sua vita. La Ricciarelli è entrata senza esitazione alcuna nei capitoli più intimi della propria storia. La cantante ha spiegato che il sentimento più travolgente è legato a un collega spagnolo: "Il grande amore è stato Carreras perché eravamo giovani, entrambi 23 anni quando è cominciata, e c’era attrazione fisica e passione". Nonostante le strade diverse, tra i due è rimasta una profonda stima: "Noi due, anche se no ci vediamo mai, abbiamo sempre un bellissimo rapporto."

Parlando poi del matrimonio con il volto simbolo della Rai, l’artista ha riconosciuto l’importanza di quell’unione durata a lungo: "Con Baudo non ha funzionato, ma siamo comunque stati insieme per diciotto anni". Dopo la scomparsa del presentatore, Ricciarelli ha chiarito il senso del suo dispiacere, legato al silenzio sulle sue condizioni: "Ho semplicemente detto che mi sono offesa di non essere stata informata che stava male, anzi che stava morendo".