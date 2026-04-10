Sinner-Alcaraz, "partite sporche": la bomba di Paolo Bertolucci

Un torneo quasi proseguito “a braccetto” da Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Paolo Bertolucci lo definisce così nel suo editoriale a La Gazzetta dello Sport: la fotografia più chiara di una giornata — quella di giovedì — che conferma ancora una volta il peso specifico dei primi due giocatori del mondo, entrambi capaci di raggiungere i quarti di finale pur tra difficoltà, cali e momenti di sofferenza. Due percorsi diversi, ai lati opposti del tabellone, ma con un punto in comune: la capacità di vincere anche quando la partita si complica. Entrambi hanno dovuto stringere i denti, lasciando per strada un set e ritrovando poi il controllo nei momenti decisivi. “È questo che fanno i campioni, differenziandosi da un buon tennista — sottolinea Bertolucci nel suo editoriale — sanno soffrire, adattarsi e poi colpire quando conta davvero”.

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Le loro vittorie non sono state lineari. Anzi, sono state quelle classiche “partite sporche” che spesso fanno la differenza in un torneo lungo e logorante. “Alcaraz e Sinner hanno iniziato forte, dominando il primo set con un netto 6-1, salvo poi incappare in un improvviso calo nel secondo parziale”. Per Sinner, in particolare, il passaggio a vuoto è stato più evidente: “Ha accusato un calo fisico che lo ha costretto anche a ricorrere all’intervento del medico durante il terzo set, prima di riprendere il controllo del match — ha proseguito Bertolucci — Anche Alcaraz ha vissuto una fase di flessione, soprattutto al servizio, prima di rialzare il livello e chiudere la pratica con autorità”.

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