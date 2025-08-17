Niente becchini, defunto tumulato dai parenti

Becchini assenti? E la famiglia è costretta a tumulare da sé il caro estinto. È una vicenda da racconto surreale, quella che si è verificata al cimitero di Laives, in provincia di Bolzano. E i protagonisti l’hanno raccontata così al Corriere della Sera: «Abbiamo atteso per un’ora e mezza sotto il sole, a mezzogiorno si moriva di caldo. Un momento già doloroso di per sé è diventato un incubo: senza strumenti adeguati, con la paura che la bara potesse cadere, siamo stati costretti a fare tutto da soli». In ogni modo, il parente 96enne, deceduto pochi giorni prima all’ospedale del capoluogo altoatesino, è stato finalmente adagiato nel luogo del suo eterno riposo, dopo che - per l’appunto - i sui familiari hanno provveduto da soli alla tumulazione della salma nella tomba gentilizia, sia pur con l’aiuto di alcuni operai però non abilitati a un mestiere del genere. Il Comune ha aperto un’inchiesta interna.