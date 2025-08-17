L'Ong di Casarini in mare: ecco la nuova nave

La ong Mediterranea Saving Humans ha una nuova nave: si tratta della “Mediterranea”, chiamata appunto come l’organizzazione, e donata dalla no profit tedesca Sea Eye. «Collaborare tra organizzazioni è sostenersi reciprocamente e serve a rendere il soccorso civile in mare più efficace e più forte, nella speranza e nella volontà di mettere fine alle morti nel Mediterraneo, un mare sempre più trasformato in un confine letale», ha spiegato Luca Casarini, fondatore di Mediterranea. «Non ci rassegniamo all’idea che il Mediterraneo debba restare un cimitero senza croci».