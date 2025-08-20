Boeing coi motori in fiamme: paura nei cieli della Puglia, cos'è successo

Un aereo di linea della Condor Airlines, con 273 passeggeri a bordo, ha preso fuoco poco dopo il decollo da Corfù, costringendo il pilota a un atterraggio d’emergenza a Brindisi. I passeggeri, terrorizzati, hanno descritto momenti di panico: molti hanno inviato “messaggi di addio” ai propri cari, convinti che l’aereo stesse per precipitare. Testimoni hanno riportato un forte rumore, simile a uno scoppio, seguito da fiamme visibili dal motore e fumo dai finestrini.

Il Boeing ha effettuato una brusca inversione a U prima di atterrare in sicurezza a Brindisi, dove alcuni passeggeri hanno dovuto trascorrere la notte al terminal.La Condor Airlines ha minimizzato l’incidente, attribuendo le fiamme a una “perturbazione del flusso d’aria” che avrebbe reso più visibile una normale reazione della camera di combustione, sottolineando che i passeggeri non hanno mai corso reali pericoli. La compagnia ha spiegato che il dirottamento a Brindisi è stato deciso per precauzione a seguito di un’indicazione di un parametro fuori dal range normale. I racconti dei passeggeri, tuttavia, descrivono un’esperienza traumatica, con fiamme e rumori che hanno alimentato il terrore a bordo. L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze, nonostante l’esito positivo dell’atterraggio, che ha evitato conseguenze più gravi per i passeggeri e l’equipaggio.