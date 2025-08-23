Tina Sgarbini, strangolata e uccisa dall'ex: cosa c'è dietro

Una donna di 47 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a Montecorvino Rovella, provincia di Salerno. Si chiamava Tina Sgarbini e aveva 3 figli. I sospetti ricadono tutti sull'ex fidanzato Christian Persico. La donna, secondo quanto appreso, sarebbe stata strangolata e uccisa dopo un violento litigio con l'uomo. Quest'ultimo, dopo l'accaduto, si è dato alla fuga. E in questo momento è ricercato dalle forze dell'ordine.

La donna era molto legata ai 3 figli, avuti da una relazione precedente, e postava spesso sui social foto e video con loro. La relazione con Christian, invece, era inziata nel 2016, come si vede dai profili social di lui. Il 23 dicembre 2020 Christian aveva postato una foto di entrambi sorridenti, accompagnata dalla didascalia "Quattro anni che ci sopportiamo. Chi l'avrebbe mai detto". L'ultimo scatto che li ritrae insieme, però, risale a 8 mesi fa. Segno, probabilmente, che qualcosa tra i due fosse cambiato.