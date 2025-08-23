Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Tina Sgarbini, strangolata e uccisa dall'ex: cosa c'è dietro

sabato 23 agosto 2025
Tina Sgarbini, strangolata e uccisa dall'ex: cosa c'è dietro

1' di lettura

Una donna di 47 anni è stata trovata senza vita nella sua casa a Montecorvino Rovella, provincia di Salerno. Si chiamava Tina Sgarbini e aveva 3 figli. I sospetti ricadono tutti sull'ex fidanzato Christian Persico. La donna, secondo quanto appreso, sarebbe stata strangolata e uccisa dopo un violento litigio con l'uomo. Quest'ultimo, dopo l'accaduto, si è dato alla fuga. E in questo momento è ricercato dalle forze dell'ordine. 

La donna era molto legata ai 3 figli, avuti da una relazione precedente, e postava spesso sui social foto e video con loro. La relazione con Christian, invece, era inziata nel 2016, come si vede dai profili social di lui. Il 23 dicembre 2020 Christian aveva postato una foto di entrambi sorridenti, accompagnata dalla didascalia "Quattro anni che ci sopportiamo. Chi l'avrebbe mai detto". L'ultimo scatto che li ritrae insieme, però, risale a 8 mesi fa. Segno, probabilmente, che qualcosa tra i due fosse cambiato.

Garlasco, sulla scena del crimine un Dna femminile

Quante persone erano presenti sulla scena del delitto di Garlasco? Di certo, solo l'assassino. Ma secondo nuovi acce...

E in effetti Tina aveva deciso di dire addio a Christian. Lui, però, pare non volesse accettare la fine della relazione. E questo sarebbe stato il motivo per cui l'avrebbe uccisa. Dietro il femminicidio ci sarebbe stato un nuovo rifiiuto della donna a tornare insieme a lui.  

Il segreto della morte di Simonetta va cercato nell’ufficio del delitto

Simonetta Cesaroni, 21 anni ancora da compiere, è stata assassinata il 7 agosto di 35 anni fa nell’ufficio ...

Il pestaggio Salerno, senegalese dà di matto? Massacrato dai passanti

Surreale a Salerno Salerno, si lamenta della "città insicura"? Subito dopo rapina un'anziano

La tragedia Salerno, si tuffa in mare: morte atroce davanti a moglie e figlio

tagmontecorvino rovellasalerno

Il pestaggio Salerno, senegalese dà di matto? Massacrato dai passanti

Surreale a Salerno Salerno, si lamenta della "città insicura"? Subito dopo rapina un'anziano

La tragedia Salerno, si tuffa in mare: morte atroce davanti a moglie e figlio

ti potrebbero interessare

1920x1080

Salerno, senegalese dà di matto? Massacrato dai passanti

3072x1725

Salerno, si lamenta della "città insicura"? Subito dopo rapina un'anziano

3000x1949

Salerno, si tuffa in mare: morte atroce davanti a moglie e figlio

859x510

Daniel Oren "è ebreo. Deve dirlo": l'ultima folle deriva

Claudia Osmetti