Estate 2026, la migliore spiaggia d'Italia: a chi va il riconoscimento

Un mare da sogno e un turismo sostenibile: un mix in virtù del quale Pollica, in provincia di Salerno, ottiene il riconoscimento di miglior spiaggia per l'estate 2026. Il comune cilentano conquista infatti la vetta nella classifica delle Cinque Vele, il prestigioso riconoscimento assegnato da Legambiente e Touring Club Italiano alle località che si distinguono per qualità ambientale, tutela del territorio e gestione virtuosa dei flussi turistici. La classifica è contenuta nella nuova guida "Il Mare più bello", presentata a Venezia nell'ambito della Venice Climate Week 2026 e in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente. Alle spalle di Pollica si piazzano Baunei, in provincia di Nuoro, che guadagna due posizioni rispetto allo scorso anno, e Otranto, nel Leccese, protagonista di una notevole risalita fino al terzo gradino del podio.

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La Sardegna si conferma la regione più rappresentata tra le località marine premiate con sei destinazioni insignite delle Cinque Vele. Seguono la Puglia con cinque e la Toscana con quattro. Nella top ten figurano anche Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Cabras e Castiglione della Pescaia. Per quanto riguarda i laghi, il primato va ancora una volta a Molveno, in Trentino-Alto Adige, regione che guida la graduatoria per numero di territori premiati. Mantiene il riconoscimento anche il lago di Scanno, in Abruzzo, che si colloca al settimo posto della classifica generale. Tra le eccellenze del Nord trovano spazio inoltre il lago del Mis, in provincia di Belluno, e il lago di Monticolo, nel territorio di Bolzano.

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