Erri De Luca, comincia la censura rossa: escluso dal Festival Salerno Letteratura

Cancellato il nome di Erri De Luca. Lo scrittore è stato escluso dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere al Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno. Cosa c'è dietro? Le sue ultime dichiarazioni su Israele, sionismo e genocidio in Palestina. "La prolusione in un primo momento avrebbe dovuto tenerla Erri De Luca, autore molto letto e altrettanto amato. Ma la prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona, quanto meno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza" riferisce il condirettore artistico della manifestazione, Gennaro Carillo, in una dichiarazione al Mattino.

E ancora: "La prolusione è l'atto che apre il festival e in un certo senso ne detta la linea. Per questo abbiamo preferito riconsiderare la nostra decisione originaria, anche per evitare strumentalizzazioni. Non c'è nessuna censura: De Luca era invitato comunque, seppure in altra sezione, ma ha preferito declinare".