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Erri De Luca, comincia la censura rossa: escluso dal Festival Salerno Letteratura

mercoledì 3 giugno 2026
Erri De Luca, comincia la censura rossa: escluso dal Festival Salerno Letteratura

2' di lettura

Cancellato il nome di Erri De Luca. Lo scrittore è stato escluso dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere al Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno. Cosa c'è dietro? Le sue ultime dichiarazioni su Israele, sionismo e genocidio in Palestina. "La prolusione in un primo momento avrebbe dovuto tenerla Erri De Luca, autore molto letto e altrettanto amato. Ma la prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona, quanto meno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza" riferisce il condirettore artistico della manifestazione, Gennaro Carillo, in una dichiarazione al Mattino.

E ancora: "La prolusione è l'atto che apre il festival e in un certo senso ne detta la linea. Per questo abbiamo preferito riconsiderare la nostra decisione originaria, anche per evitare strumentalizzazioni. Non c'è nessuna censura: De Luca era invitato comunque, seppure in altra sezione, ma ha preferito declinare".

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Nel mirino queste parole: "Sionismo è diventato un termine dispregiativo per la politica di Israele. Invece per me è quel movimento politico che ha operato per la costituzione dello Stato di Israele. Sionista è chi crede a questo diritto. Chi parla di una soluzione a due Stati riconosce che uno di questi è Israele. Sionismo non è espansionismo, che invece lo tradisce", aveva detto il 26 maggio scorso in un'intervista all'Ansa. Ma non è tutto perché De Luca aveva replicato anche a chi gli contestava di non utilizzare il termine 'genocidio' rispetto alla tragedia di Gaza. "Non uso questo termine per definire la distruzione di vite umane in un conflitto che si svolge dentro centri abitati. A Gaza, la popolazione civile è stata continuamente spostata, costretta a essere profuga. Un genocidio l'avrebbe lasciata sul posto. Oppure estendiamo la parola genocidio alle battaglie di Rakka, Mosul, Mariupol, Aleppo".

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