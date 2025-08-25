Roma, 60enne derubata e violentata al parco mentre passeggiava con il cane

Violenza sessuale al culmine di una rapina. È accaduto a Roma, nel parco di Tor Tre Teste. La vittima è una donna. La 60enne, residente di zona, stava portando il cane a passeggiare alle prime ore dell'alba quando, alle spalle prima e poi frontalmente, è stata aggredita da un uomo. L'aggressore l'ha strattonata, le ha rubato il cellulare e poi, una volta gettata a terra, l'ha violentata sessualmente.

La donna, subito dopo lo choc, è riuscita a chiedere aiuto ed è stata soccorsa da un passante. A quel punto è subito scattato l'allarme al numero unico per le emergenze. La donna, che ha descritto l'aggressore come "un uomo di colore che portava un berretto in testa", è stata portata al policlinico Casilino. Per lei è stato applicato il protocollo rosa. I carabinieri della compagnia Casilina stanno ora lavorando per dare un'identità all'aggressore. Nella giornata di ieri sono state acquisite telecamere in zona Tor Tre Teste, Centocelle, Quarticciolo e lungo tutta la Casilina e la Togliatti. Non si esclude che l'aggressore dimori, saltuariamente, in zona.