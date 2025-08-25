Teramo, morto con una maschera-antigas davanti al computer: scoperta-choc

Morto con una maschera anti-gas in faccia davanti al computer in casa: questo quanto successo a un giovane di 27 anni a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il ragazzo, che pare avesse qualche disturbo a livello psichico, sarebbe deceduto dopo aver inalato del gas anestetico e refrigerante (cloruro di etile) facilmente acquistabile. Avrebbe collegato la maschera a una bomboletta tramite un tubo. Questo tipo di gas verrebbe acquistato in alcuni casi per lo sballo. Inalarlo, infatti, provoca disorientamento, aritmie cardiache e vertigini.
A trovare il 27enne senza vita sarebbero stati i genitori nella tarda serata di ieri, domenica 24 agosto. Gli investigatori sono al lavoro per capire quali siano state le cause della morte, anche se non si esclude un gesto volontario, forse frutto di una challenge, una sfida social. Al momento, però, non ci sarebbero elementi sufficienti per dimostrare questa ipotesi.
Una volta arrivati sul luogo della tragedia, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, sul cui corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni. Intanto, i carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo hanno posto sotto sequestro il cellulare, il computer e altro materiale informatico del 27enne. La sua salma ora si trova all'obitorio dell'ospedale di Teramo a disposizione del pm di turno Di Marco che dovrà valutare l'eventuale autopsia. Da una prima analisi, inoltre, pare che il personal computer del ragazzo fosse spento o in stand-by quando il giovane è stato trovato senza vita.