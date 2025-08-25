Teramo, morto con una maschera-antigas davanti al computer: scoperta-choc

Morto con una maschera anti-gas in faccia davanti al computer in casa: questo quanto successo a un giovane di 27 anni a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il ragazzo, che pare avesse qualche disturbo a livello psichico, sarebbe deceduto dopo aver inalato del gas anestetico e refrigerante (cloruro di etile) facilmente acquistabile. Avrebbe collegato la maschera a una bomboletta tramite un tubo. Questo tipo di gas verrebbe acquistato in alcuni casi per lo sballo. Inalarlo, infatti, provoca disorientamento, aritmie cardiache e vertigini.

A trovare il 27enne senza vita sarebbero stati i genitori nella tarda serata di ieri, domenica 24 agosto. Gli investigatori sono al lavoro per capire quali siano state le cause della morte, anche se non si esclude un gesto volontario, forse frutto di una challenge, una sfida social. Al momento, però, non ci sarebbero elementi sufficienti per dimostrare questa ipotesi.