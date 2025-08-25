Civitanova Marche, fuggono senza pagare: la ristoratrice rintraccia le turiste francesi

Due pizze, quattro Spritz e un conto da pagare del valore di 44 euro. Due turiste francesi l'hanno combinata grossa. Le transalpine si sono gustate un pasto alla pizzeria Ai Due Re di Civitanova Marche ma, quando è arrivato il momento di pagare, si sono lentamente dileguate. Tuttavia non avevano fatto i conti con Michela Malatini, la titolare del locale. Non appena si è accorta di ciò che era successo, ha subito visionato le telecamere di sicurezza. E le ha trovate, facendosi così pagare l'importo dovuto. La storia è stata ripresa da grandi media internazionali, come il Guardian che gli ha dedicato ampio spazio.

Malatini è riuscita a rintracciare l'alloggio dove soggiornavano le due turiste. La titolare della pizzeria ha bussato alla loro porta, presentando il conto. Le due non hanno opposto resistenza e hanno subito saldato il tutto. Come riporta Repubblica, Malatini ha dichiarato che non si trattava di una questione economica, ma di rispetto per il lavoro svolto dal suo staff. Ha anche detto che se si fosse trattato di difficoltà economica non avrebbe avuto alcun problema a offrire la cena.

«Elles m’ont (finalement) donné l’argent sans rien dire, sans même s’excuser»



Michela Malatini, qui tient une pizzeria en Italie, est allée réclamer l'addition de 44 euros aux touristes, après avoir découvert où elles logeaient



➡️ https://t.co/gfNk0ejIkw pic.twitter.com/sQXw7mEbTt — Le Parisien (@le_Parisien) August 24, 2025

Il fenomeno del "mangiare senza pagare" sta crescendo sempre di più, in Italia e all'estero. Ed è anche per questo motivo che la notizia è stata ripresa da altri media internazionali: inglesi, pakistani, francesi. The News International (Pakistan) ha elogiato Malatini per l’uso efficace delle telecamere di sorveglianza e dei social media per rintracciare le turiste.



