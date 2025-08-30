Palermo, residenti difendono il ladro: lancio di oggetti contro i carabinieri

Ancora violenza ai danni delle forze dell'ordine. A Palermo alcuni residenti della zona Borgo Vecchio hanno lanciato oggetti contro i carabinieri. Il tutto per difendere un ladro. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di sabato 30 agosto, quando gli agenti hanno dato inizio a un inseguimento. Nel mirino un uomo accusato di aver rubato una moto in pieno centro. Le pattuglie dell'Arma - riporta PalermoToday -, incrociando il mezzo oggetto di furto (una Bmw Gs), si sono lanciate all'inseguimento riuscendo a recuperare la moto in via Giuseppe La Masa e a fermare l'uomo che fino a poco prima era in sella in via della Cera. Durante l'intervento numerosi residenti sono scesi in strada e gli animi si sono surriscaldati.

Per ostacolare i carabinieri alcuni abitanti hanno iniziato a lanciare oggetti. Ecco allora che al Borgo si sono radunate altre pattuglie che, con il supporto dei poliziotti delle volanti e degli agenti delle Uopi (Unità operative di pronto intervento), sono riuscite a bloccare l'uomo con l'utilizzo del taser e a riportare la calma. Il presunto ladro è stato portato nella caserma del Nucleo radiomobile di corso Calatafimi: la sua posizione è ora al vaglio della Procura.