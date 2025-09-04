Lucia ammazza il marito con decine di coltellate. E poi... choc a Forcella

Un drammatico episodio di violenza e morte ha scosso il quartiere di Forcella, a Napoli. Nella notte tra ieri, mercoledì 3 settembre, e oggi, giovedì 4 settembre, una donna ha accoltellato più volte il marito, uccidendolo, per poi chiamare la polizia e confessare quanto fatto. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo senza vita di Ciro Rapuano, la vittima, che aveva 59 anni. Era disteso nel letto della casa, dove si trovavano anche la figlia della coppia e la nipotina.

"Lucia è una bravissima persona, non capisco come possa essere accaduto". Questo il commento di Lina, amica e vicina di casa, su quanto accaduto. Le primissime ricostruzioni lasciano ben pochi margini di ricostruzione: la donna - Lucia Salemme, di 58 anni - ha ucciso suo marito. La Salemme aveva una ferita all’addome e ha spiegato agli inquirenti: "Ho reagito per difendermi". La notizia è stata rilanciata dal Corriere della Sera. La magistratura indaga sulla dinamica e sulla veridicità della sua versione. Nel frattempo Lucia è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario.

Salemme avrebbe raccontato di aver colpito mortalmente il marito dopo essere stata lei stessa ferita con un coltello durante una lite. Avrebbe inoltre confidato di subire da tempo minacce e aggressioni da parte dell’uomo, ma senza mai presentare denuncia. Al momento, non risultano segnalazioni ufficiali di precedenti episodi. Gli investigatori hanno rinvenuto nell’appartamento due grossi coltelli, subito sequestrati. La donna, soccorsa in codice rosso, è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni sono gravi, ma non risulta in pericolo di vita.

La comunità di Forcella è rimasta sconvolta dall’accaduto. "Abbiamo fatto le scuole insieme, ci conoscevamo da tempo", ha raccontato Carmela a Napoli Today, riferendosi a Lucia. La donna ha aggiunto che l’amica non le aveva mai parlato di maltrattamenti né, in generale, della sua vita privata. Carmela conosceva anche Ciro: "Una brava persona. Forse aveva qualche vizio - dice -, tempo fa si raccontava facesse uso di stupefacenti". Indiscrezioni, voci, che se confermate potrebbero darte un poco di contesto a quanto avvenuto.