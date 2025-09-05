Crosetto, assalto hacker: "Chiederò di bloccarlo", cosa spunta su X

L'account personale di X del ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato hackerato. Ad annunciarlo è il ministero con un post. "Comunicazione ufficiale - si legge nel post - l'account personale del ministro Guido Crosetto su X è stato oggetto di un attacco informatico. i contenuti pubblicati da tale account non sono riconducibili al ministro né al ministero della Difesa. Stiamo lavorando con le autorità competenti per il ripristino della piena sicurezza".

Durante la serata sul profilo X del ministro sono comparsi almeno un paio di post 'sospetti'. Entrambi riguardavano la richiesta di donazioni in criptovalute, uno per i funerali di Giorgio Armani e un altro per la questione Gaza. "Ieri hanno hackerato il mio account X - scriveva lo stesso ministro in un post poi rimosso -. E' come se potessero gestirlo contemporaneamente a me. Chiederò di bloccarlo". Poi il post ufficiale della Difesa con l'annuncio dell'hackeraggio.

