Meloni, Crosetto durissimo contro Silvestri: "Schifezze e falsità. Merita il titolo di onorevole?"

Dopo l'insulto di Francesco Silvestri a Giorgia Meloni, che ha parlato di "ginocchiere" riferendosi al rapporto tra la premier e gli Stati Uniti, sono arrivate tante reazioni disdegno da parte di alcuni esponenti politici. Soprattutto del centrodestra. C'è chi, come Galeazzo Bignami, ha chiesto le sue dimissioni. E chi invece, come Guido Crosetto, si è chiesto se meriti la qualifica di "Onorevole".

"Silvestri merita il titolo di Onorevole? Il Parlamento non è mai stato per me il luogo dell’insulto verso gli avversari ma della rappresentazione di idee diverse, quando erano diverse - ha scritto Crosetto su X -. Non è il luogo dove dire qualunque schifezza o falsità al riparo del privilegio dell’insindacabilità. Si diventa parlamentari ormai con facilità e senza fatica ma il titolo di Onorevole si dovrebbe conquistare con la serietà, il lavoro, l’onestà intellettuale, l’educazione e il rispetto".