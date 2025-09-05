Vieste, "né ambulanze né medici": 76enne muore in auto

Una donna di 76 anni è morta nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto mentre la figlia la portava da Vieste a San Giovanni Rotondo dopo che nel pronto soccorso della sua città le avevano detto di tornare il giorno dopo perché non grave. A raccontare tutto è un altro suo figlio, che ha denunciato le presunte carenze del sistema sanitario locale. “Quando mia madre ha iniziato a stare male, ho subito chiamato il 118 - ha raccontato -. Mi hanno risposto che tutte le ambulanze di Vieste erano impegnate e che avremmo dovuto aspettare quella di Peschici. Poco dopo, sono stati proprio loro a chiamarci per dirci: 'Portatela voi al pronto soccorso di Vieste'".
La figlia della donna ha quindi accompagnato la madre a Vieste. Lì, però, "non c’era un medico - ha denunciato l'uomo -. Nessuno ha fatto una visita vera a mia madre. Ci hanno detto soltanto: 'Tornate domani, con calma, se peggiora'". Purtroppo però la situazione è precipitata dopo un’ora. “Ho chiamato mia sorella e mi ha detto che erano ancora lì, a Vieste. Nessun trasferimento, nessuna ambulanza. Così mia sorella è ripartita da sola per portare mamma a San Giovanni Rotondo”, ha proseguito l'uomo. Che poco dopo ha ricevuto una chiamata disperata: “Mamma non respirava più.”
La donna è morta in auto mentre la figlia cercava aiuto. Un automobilista di passaggio avrebbe di nuovo chiamato il 118. E questa volta sarebbero arrivate due ambulanze, da Manfredonia e Mattinata, col personale sanitario che avrebbe tentato per due ore di rianimarla, ma senza successo. Oggi il figlio della 76enne accusa il sistema sanitario: “Non si può morire perché non ci sono ambulanze. Non si può morire perché al pronto soccorso non c’è un medico. Non si può morire perché qualcuno ha deciso che 'non era grave' senza nemmeno visitarla. Chi è responsabile di tutto questo? Dove sono i dirigenti sanitari? Chi doveva garantire il servizio di emergenza?”. La situazione è stata definita "inaccettabile" anche dal sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.