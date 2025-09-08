Stealerium, frequenti siti hard? Il virus che ti può rovinare

Proprio come in Zitto e Balla, uno dei più inquietanti episodi della serie tv antologica Black Mirror. Si chiama Stealerium ed è un malware che i computer e ruba dati bancari, password e chiavi di accesso a portafogli digitali di criptovalute. Ma non finisce qui. Può anche leggere i dati salvati nei bowser e, soprattutto, individuare parole come "sesso" e "porno". Una volta trovate, fa uno screenshot del contenuto che si sta visualizzando, attiva la webcam per scattare una foto all'utente e, dulcis in fundo, ricattarlo. Una vera e propria estorsione.

Come spiegano Il Messaggero e il Corriere della Sera, Stealerium ha una funzione automatizzata. In sintesi, può monitorare in tempo reale la navigazione online della vittima alla ricerca di termini legati alla pornografia. Ma dove finiscono le immagini sottratte agli utenti? Sembra che entrino in possesso di un server gestito dall'hacker, che le userà per tentare di estorcere denaro in cambio delle foto.