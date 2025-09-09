Garlasco, la "scheggia impazzita che può cambiare tutto": chi ha ucciso Chiara Poggi?

Sull'infinito caso del delitto di Garlasco, l’avvocato Antonio De Rensis – difensore di Alberto Stasi – ha parlato di una possibile svolta legata alla nuova indagine. A suo avviso, ci si trova di fronte a un vero e proprio “cambio di prospettiva”.

Il legale - intervenuto alla trasmissione Quarta Repubblica in onda su Rete 4 - ha sottolineato la differenza di approccio rispetto al passato, elogiando il lavoro oggi in corso: “Sono professionisti di altissimo livello, non possiamo che riconoscerlo”. Un giudizio opposto a quello espresso sulla prima inchiesta, definita senza mezzi termini “una delle peggiori della storia giudiziaria italiana”.

Nella ricostruzione di De Rensis non trova spazio l’ipotesi di un’aggressione istantanea: “Non credo a uno scenario in cui la porta si apre e, dopo pochi secondi, Chiara viene colpita. È più plausibile che qualcuno sia entrato per chiarire una situazione e che poi tutto sia precipitato”.