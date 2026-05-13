Garlasco, il Ris contro Garofano: "Impronta 33, analisi insensate"

L'impronta 33 divide i consulenti e gli esperti che stanno contribuendo alle indagini sul delitto di Garlasco. L'inchiesta è quella sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Unico condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi, mentre adesso sotto la lente degli inquirenti c'è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, già indagato e poi archiviato nel 2017. Oggi gli esperti del Ris attribuiscono proprio a Sempio l'impronta 33, ribaltando di fatto quanto sostenuto nel 2007 dall'allora capo del Ris, il generale Luciano Garofano, consulente della difesa di Sempio dal 2017 fino allo scorso ottobre.

Per Garofano, non si tratterebbe di una traccia di sangue, ma di “una manifestazione fisiologica di contatto per accumulo di sudore”. Così aveva scritto nella relazione firmata nel 2025 con il dattiloscopista Luigi Bisogno, in cui sostiene che i consulenti della Procura avrebbero confuso delle “interferenze murarie” con delle “minuzie”, trovandone 15, corrispondenti con l’impronta di Sempio. Oggi invece a sostenere l’attribuzione dell’impronta 33 a Sempio sono sette alti ufficiali del Ris.