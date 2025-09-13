Garlasco, "il diavolo in casa vostra": la lettera-choc alla famiglia Sempio

"In questo momento per gran parte dell'opinione pubblica siamo gli assassini di Garlasco": lo hanno detto i genitori di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, ospite a Quarto Grado su Retequattro. "Ci interessa ciò che stabilirà la Procura, di quel che pensa la gente - ha sottolineato Daniela Ferrari, la madre di Sempio - non ci può interessare meno. L'equilibrio della nostra famiglia è stato sconvolto per la seconda volta, sappiamo benissimo che nostro figlio non ha fatto assolutamente niente. Grazie a Dio ci sono magistrati competenti che alla fine di questa inchiesta potranno provare solo una cosa, che mio figlio è del tutto estraneo".

Sul figlio, la madre ha spiegato che "Andrea cerca di farci forza ma non sta bene, è una situazione difficilissima da sopportare". Il giorno dell'assassinio di Chiara, il 13 agosto 2007- ha ricostruito la madre di Sempio - "sono uscita dopo le 8 di mattina per andare a Gambolò a fare delle chiavi, ma il negozio era chiuso, sono tornata a casa e ho dato le chiavi dell'auto a mio figlio, che è andato a Vigevano, non sono mai andata a fare uno scontrino per mio figlio e quella mattina non ho incontrato nessuno, la persona di cui si parla - ha sottolineato - non l'ho mai incontrata a Vigevano". A proposito di questa persona, "Non ho avuto un malore quando sono stata sentita dai carabinieri, ho avuto dei capogiri perché quando sono entrata già non stavo bene. Hanno raccontato tantissime bufale, su questa storia - ha stigmatizzato - se ne inventano di ogni per andare in televisione".