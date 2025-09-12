Garlasco, Simona Matone sgancia la bomba: "Alberto Stasi incastrato, gravissimo"

Il caso del delitto di Garlasco ancora al centro delle discussioni in quel di Zona Bianca. Oltre agli avvocati Massimo Lovati e Antonio De Rensis, ospite della trasmissione anche Simonetta Matone, che ha parlato del ruolo cruciale svolto dal procuratore Cedrangolo in questa fase processuale.

"Cedrangolo in questa fase processuale è il procuratore generale presso la Corte di Cassazione che rappresenta nell'ordinamento italiano il massimo responsabile dell'ufficio del pubblico ministero, cioè il pubblico accusatore per eccellenza - ha spiegato Matone -. Di Cedrangolo ho riletto la sua requisitoria: smonta punto per punto quella che è la ricostruzione che è propria delle tesi dell'accusa. E Cedrangolo interviene in una fase processuale in cui c'era già stata una prima assoluzione fatta in primo grado, una seconda assoluzione e poi c'è stata la sua richiesta".