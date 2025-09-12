Libero logo
Garlasco, Simona Matone sgancia la bomba: "Alberto Stasi incastrato, gravissimo"

di Andrea Carrabinovenerdì 12 settembre 2025
Il caso del delitto di Garlasco ancora al centro delle discussioni in quel di Zona Bianca. Oltre agli avvocati Massimo Lovati e Antonio De Rensis, ospite della trasmissione anche Simonetta Matone, che ha parlato del ruolo cruciale svolto dal procuratore Cedrangolo in questa fase processuale.

"Cedrangolo in questa fase processuale è il procuratore generale presso la Corte di Cassazione che rappresenta nell'ordinamento italiano il massimo responsabile dell'ufficio del pubblico ministero, cioè il pubblico accusatore per eccellenza - ha spiegato Matone -. Di Cedrangolo ho riletto la sua requisitoria: smonta punto per punto quella che è la ricostruzione che è propria delle tesi dell'accusa. E Cedrangolo interviene in una fase processuale in cui c'era già stata una prima assoluzione fatta in primo grado, una seconda assoluzione e poi c'è stata la sua richiesta".

E ancora: "Che cosa è accaduto? La Corte di Cassazione secondo me molto 'pilatescamente' non dice nella sentenza che segue alla requisitoria di Cedrangolo: 'è sicuramente Stasi'. Dice una cosa profondamente diversa: 'a questo punto non ci sono elementi pieni per arrivare a una declaratoria di responsabilità di Stasi, quindi cercate meglio'. Ed è proprio qui che Stasi viene a essere 'incastrato', da questo passaggio processuale - ha concluso - secondo me gravissimo". 

