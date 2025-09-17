Brescia, violenta bimba di 10 anni: arrestato un bengalese

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Brescia ha arrestato un trentottenne bengalese, residente nel capoluogo lombardo e regolare sul territorio. L'uomo era stato condannato in via definitiva per violenza sessuale su una minorenne. E su di lui pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dal Tribunale di Bucarest dopo l'episodio di cui si è macchiato in Romania. Così gli agenti delle forze dell'ordine italiane hanno eseguito il mandato di arresto. E, dopo aver identificato il bengalese, il 38enne è stato trasferito nel carcere Nerio Fischione di Brescia, in attesa di estradizione e consegna alle autorità romene.

Come spiega il Secolo d'Italia, gli inquirenti non si sono limitati alla fase informale. Le forze dell'ordine stanno infatti verificando come l’uomo sia riuscito a entrare in Italia e, soprattutto, i motivi per cui si trovasse a Brescia. In particolare, si sta vagliando la tesi che il bengalese si sia avvalso di una rete di appoggi o di contatti criminali sul territorio lombardo, he si muovono in più direzioni per chiarire intenzioni e relazioni del 38enne.