Brescia, violenta bimba di 10 anni: arrestato un bengalese

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Brescia ha arrestato un trentottenne bengalese, residente nel capoluogo lombardo e regolare sul territorio. L'uomo era stato condannato in via definitiva per violenza sessuale su una minorenne. E su di lui pendeva un mandato di arresto europeo, emesso dal Tribunale di Bucarest dopo l'episodio di cui si è macchiato in Romania. Così gli agenti delle forze dell'ordine italiane hanno eseguito il mandato di arresto. E, dopo aver identificato il bengalese, il 38enne è stato trasferito nel carcere Nerio Fischione di Brescia, in attesa di estradizione e consegna alle autorità romene.
Come spiega il Secolo d'Italia, gli inquirenti non si sono limitati alla fase informale. Le forze dell'ordine stanno infatti verificando come l’uomo sia riuscito a entrare in Italia e, soprattutto, i motivi per cui si trovasse a Brescia. In particolare, si sta vagliando la tesi che il bengalese si sia avvalso di una rete di appoggi o di contatti criminali sul territorio lombardo, he si muovono in più direzioni per chiarire intenzioni e relazioni del 38enne.
Nel frattempo, il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno. Come sottolinea ancora il Secolo d'Italia, si tratta di una preventiva che consente, in caso di ritorno in Italia dopo l’estradizione, di procedere immediatamente all’espulsione.