Andrea Sempio e l'archiviazione del 2017: "L'ex pm Venditti non fu corrotto"

È stata depositata alla procura di Brescia l'informativa congiunta dei carabinieri e della Guardia di Finanza sulle indagini condotte nell’ambito dell'inchiesta che vede coinvolto anche l’ex pm Mario Venditti riguardante l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. La notizia è stata lanciata dai social Tg1. Secondo quanto si apprende, sull’ex pm non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ipotesi di corruzione formulata a suo carico a seguito del ritrovamento del famoso appunto "Venditti GIP archivia per 20, 30". Mentre, stando sempre alle stesse indiscrezioni, sarebbero emersi elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all’epoca nella vicenda.

"Quello che è successo mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato - si era sfogato Venditti mesi fa ai microfoni di Quarto Grado -. Per 45 anni ho servito lo Stato anche in situazioni di pericolo, sono stato gli ultimi dieci anni sotto scorta e non meritavo tutto questo". L'ex pm si diceva sicuro che "dalle indagini verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente, perché io non ho mai preso soldi da nessuno o benefit per mercificare la mia funzione, ma nessuno mi potrà mai restituire l’onore che mi è stato leso oggi".