Andrea Sempio e l'archiviazione del 2017: "L'ex pm Venditti non fu corrotto"

È stata depositata alla procura di Brescia l'informativa congiunta dei carabinieri e della Guardia di Finanza sulle indagini condotte nell’ambito dell'inchiesta che vede coinvolto anche l’ex pm Mario Venditti riguardante l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. La notizia è stata lanciata dai social Tg1. Secondo quanto si apprende, sull’ex pm non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ipotesi di corruzione formulata a suo carico a seguito del ritrovamento del famoso appunto "Venditti GIP archivia per 20, 30". Mentre, stando sempre alle stesse indiscrezioni, sarebbero emersi elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all’epoca nella vicenda.
"Quello che è successo mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato - si era sfogato Venditti mesi fa ai microfoni di Quarto Grado -. Per 45 anni ho servito lo Stato anche in situazioni di pericolo, sono stato gli ultimi dieci anni sotto scorta e non meritavo tutto questo". L'ex pm si diceva sicuro che "dalle indagini verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente, perché io non ho mai preso soldi da nessuno o benefit per mercificare la mia funzione, ma nessuno mi potrà mai restituire l’onore che mi è stato leso oggi".
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Al centro dell’inchiesta l'ipotesi che una somma di denaro sia stata corrisposta all’ex procuratore aggiunto di Pavia per influenzare l’archiviazione dell’indagine nei confronti dell'attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il fascicolo ruotava attorno a una nota rinvenuta su un quaderno-agenda nell'abitazione della famiglia Sempio. Si trattava di poche annotazioni che gli investigatori ritenevano potenzialmente rilevanti ai fini dell’accertamento di una presunta corruzione.