Catania, accoltella un uomo: "Sporco di sangue", chi è il 19enne fermato

Nella tarda serata del 17 settembre, la Polizia di Stato di Catania ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria di un 19enne, cittadino straniero, in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato. A intervenire sono stati gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. In particolare, intorno alle 12.00 dello stesso giorno, gli agenti della Squadra Volanti sono stati inviati in via Gambino, dove, nei pressi di un esercizio di ristorazione, era stata segnalata la lite tra due soggetti stranieri, di cui uno armato di coltello e l'altro ferito e sanguinante.

Nelle more dell'intervento, il feritore, che brandiva l'arma da taglio, si è allontanato precipitosamente, mentre la vittima, rimasta sul posto, dapprima ha inveito con un bastone raccolto sul posto contro personale della Polizia Locale in transito, poi ha gettato l'oggetto ed è stato soccorso e trasportato presso l'ospedale Garibaldi Centro in codice rosso. Gli equipaggi della Polizia di Stato, apprese le prime informazioni, hanno subito diramato le ricerche del fuggitivo alle pattuglie presenti sul territorio, circoscrivendo il luogo teatro della violenta aggressione e recuperando il coltello utilizzato, rinvenuto nella grata di un tombino.