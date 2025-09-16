Libero logo
Torino, tenta di uccidere un uomo con una bottiglia: arrestato

di Andrea Carrabinomartedì 16 settembre 2025
È un cittadino tunisino di 32 anni il presunto autore del tentato omicidio avvenuto nella notte del 13 agosto scorso all'angolo tra corso Vercelli e via Elvo, a Torino. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo Oltre Dora in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo le indagini, avrebbe colpito ripetutamente la vittima con una bottiglia rotta: l'uomo aggredito era finito in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni Bosco.

Alla base del gesto, spiegano gli investigatori, ci sarebbe un abuso di alcol. Dalle ricostruzioni è emerso che il 32enne si era avvicinato alla vittima, che stava bevendo una bottiglia di liquore con alcuni amici in un giardino, chiedendo di poter bere anche lui. Al rifiuto, è scoppiato il diverbio culminato nell'aggressione. Dopo l'arresto, il tunisino è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. 

A Novara invece stato fermato dalla polizia un 27enne di origini marocchine, coinvolto nell'omicidio di Kamal Kharbouch, 21enne trovato agonizzante per strada in via Micca la notte del 28 agosto colpito al torace da un colpo di pistola e morto poco dopo l'arrivo in ospedale.La Polizia ha fermato il 27enne nella serata di lunedì 8 settembre. Secondo le testimonianze raccolte, il giovane, domiciliato nel Torinese e già noto alle forze dell'ordine, avrebbe accompagnato il 36enne ritenuto responsabile dell'omicidio, all'incontro con la vittima. Dopo l'aggressione, costata la vita al 21enne, i due sono fuggiti assieme, come emergerebbe dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite.Il giovane, dopo giorni di ricerca, è stato rintracciato a Novara. 

