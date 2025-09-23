Cani in aereo con i padroni, Matteo Salvini: "Promessa mantenuta"

Via libera ai cani in aereo accanto ai padroni. Due cani, senza trasportino, sono stati i primi a viaggiare con i loro proprietari su un volo Ita in partenza alle 9.00 da Milano Linate con arrivo previsto per le 10.10 a Roma Fiumicino. Ad annunciarlo Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti ha pubblicato una foto di lui a bordo e spiegato: "Questa è Moka, labrador di 11 anni. Oggi il primo volo con cani fino a 25 kg su un aereo Ita, da Milano a Roma, con la garanzia che a bordo tutti siano comodi e in totale sicurezza". "Una battaglia di buonsenso - la definisce soddisfatto -, una svolta per milioni di passeggeri. Promessa mantenuta!".