Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Cani in aereo con i padroni, Matteo Salvini: "Promessa mantenuta"

di Caterina Spinellimartedì 23 settembre 2025
Cani in aereo con i padroni, Matteo Salvini: "Promessa mantenuta"

(Instagram)

1' di lettura

Via libera ai cani in aereo accanto ai padroni. Due cani, senza trasportino, sono stati i primi a viaggiare con i loro proprietari su un volo Ita in partenza alle 9.00 da Milano Linate con arrivo previsto per le 10.10 a Roma Fiumicino. Ad annunciarlo Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti ha pubblicato una foto di lui a bordo e spiegato: "Questa è Moka, labrador di 11 anni. Oggi il primo volo con cani fino a 25 kg su un aereo Ita, da Milano a Roma, con la garanzia che a bordo tutti siano comodi e in totale sicurezza". "Una battaglia di buonsenso - la definisce soddisfatto -, una svolta per milioni di passeggeri. Promessa mantenuta!".

Le reazioni di sdegno Ilaria Salis, "eurovergogna": l'ira della Lega, chi l'ha salvata

Tradizione Pontida, Salvini blinda la Lega e smonta le polemiche sinistre

L'intervento del segretario Salvini a Pontida: "Mai italiani a morire in Ucraina", la Lega passa all'azione

tag
matteo salvini
ita

Le reazioni di sdegno Ilaria Salis, "eurovergogna": l'ira della Lega, chi l'ha salvata

Tradizione Pontida, Salvini blinda la Lega e smonta le polemiche sinistre

L'intervento del segretario Salvini a Pontida: "Mai italiani a morire in Ucraina", la Lega passa all'azione

ti potrebbero interessare

3072x2048

Ilaria Salis, "eurovergogna": l'ira della Lega, chi l'ha salvata

Claudio Brigliadori
3306x2204

Pontida, Salvini blinda la Lega e smonta le polemiche sinistre

Fabio Rubini
3072x2048

Salvini a Pontida: "Mai italiani a morire in Ucraina", la Lega passa all'azione

Claudio Brigliadori
1530x717

L'importanza di Kirk per la Lega a Pontida

Daniele Capezzone